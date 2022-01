Zwaargewicht Shell in kopgroep sterk herstellende AEX

De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten, maar beleggers hopen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed de rente zal gaan verhogen. De Fed heeft al laten weten voor dit jaar meerdere renteverhogingen te voorzien om de hoge inflatie in het land aan te pakken. De centrale bank zal naar verwachting aangeven dat in maart kan worden begonnen met het verhogen van de rente. Het vooruitzicht van hogere rentetarieven, die ongunstig zijn voor aandelen, zorgt al enige tijd voor onrust op de beurzen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent hoger op 750,32 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 1039,84 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Shell

Naast Shell (plus 3,1 procent) stond winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep van de AEX, met een winst van 3,3 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en techinvesteerder Prosus wonnen rond 3 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML dikten rond 2 procent aan. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige daler met een min van 0,4 procent.

Avantium steeg 6 procent. De aandeelhouders van het chemiebedrijf zijn akkoord gegaan met de plannen voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl. Het plastic dat in het noorden van Groningen op commerciële schaal zal worden vervaardigd is op basis van suiker in plaats van aardolie. Avantium werkte jaren aan de plannen voor de fabriek.

Vestas

In Kopenhagen won Vestas 0,3 procent na publicatie van voorlopige jaarcijfers. De grootste windmolenfabrikant ter wereld waarschuwde wel voor vertragingen van projecten als gevolg van problemen in de toeleveringsketen. Ook merkt het Deense concern dat de prijzen van materialen en grondstoffen flink zijn opgelopen, en dat drukt op de marges die het bedrijf maakt. Wizz Air won 2,5 procent in Londen. De luchtvaartmaatschappij is voorzichtig optimistisch over een herstel vanaf het voorjaar.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 85,84 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 88,63 dollar per vat.