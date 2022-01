Bloomberg: Call of Duty ook na overname te koop voor PlayStation

Nieuwe versies van het populaire schietspel Call of Duty blijven in ieder geval de komende twee jaar te koop voor spelcomputer PlayStation. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Dit was even de vraag, omdat techbedrijf Microsoft vorige week aankondigde de maker van de spellen, Activision Blizzard, over te nemen. Microsoft maakt de spelcomputer Xbox en dat maakt de PlayStation van Sony een concurrent.

Gekeken vanuit die concurrentiestrijd zou het niet meer beschikbaar stellen van de spellen voor de PlayStation voor meer Xbox-verkopen kunnen zorgen. Het is een stap die Microsoft na eerdere overnames al eens zette. Zo krijgen spellen van Bethesda Softworks als Starfield en Redfall die een paar maanden na de overname door Microsoft zijn aangekondigd niet meer een PlayStation-versie. Overigens had Microsoft toen gezegd bestaande contracten te respecteren en al eerder aangekondigde spellen ook op de Sony-spelcomputer beschikbaar te maken.

Dat heeft gamebaas Phil Spencer van Microsoft vorige week ook gezegd over de Call of Duty-spellen. ‘Ik heb tegen Sony gezegd alle bestaande overeenkomsten te willen respecteren en het spel voor de PlayStation te willen behouden’, zei hij op Twitter. Maar wat Spencer met die bestaande overeenkomsten bedoelde, werd niet duidelijk. De ingewijden zeggen nu dat in ieder geval de komende drie versies van Call of Duty te koop zullen zijn voor Sony’s spelcomputer. Microsoft wilde geen commentaar geven.

Vorige week werd de overname bekend, die Microsoft 69 miljard dollar gaat kosten. Het is de grootste overname ooit in de sector. In reactie op het nieuws verloor Sony op de aandelenbeurs in een dag 20 miljard dollar aan marktwaarde. Microsoft denkt de overname binnen zes tot achttien maanden af te ronden.