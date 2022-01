Verzuim in zorg volgens kennisnetwerk op hoogste punt sinds 2001

Het verzuim onder medewerkers in de zorgsector is in 2021 gestegen naar 7,29 procent. Daarmee is het verzuimpercentage in de zorg op het hoogste niveau in twintig jaar, meldt pensioenbelegger PGGM op basis van cijfers van het verzuimnetwerk Vernet.

Zeker het laatste kwartaal waren de verzuimcijfers hoog. In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuim in de zorgsector gestegen naar 8,24 procent. In hetzelfde kwartaal in 2020 zat 7,49 procent van de zorgmedewerkers thuis.

Het langdurige verzuim is in het afgelopen jaar het meest toegenomen. De gemiddelde duur van verzuim was in 2021 bijna 29 dagen. Ook hebben werknemers zich gemiddeld vaker ziek gemeld dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de sterke stijging van de verzuimcijfers in het laatste kwartaal, stelt PGGM.

Omikron

In december afgelopen jaar werd de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus dominant in Nederland. De woordvoerder van PGGM kan het verband met omikron echter niet direct leggen. ‘Er was toen ook al de deltavariant die voor hele hoge besmettingscijfers zorgde’, vertelt hij. ‘De relatie met het coronavirus zelf, die is wel heel duidelijk. Het langdurige verzuim is ook een resultaat van de druk waar de zorgsector al zo lang onder staat.’

In de cijfers zijn geen werknemers meegenomen die thuis in quarantaine zaten of in afwachting waren van de uitslag van hun coronatest. ‘Daar is sinds het begin van de coronacrisis voor gekozen, omdat de mensen die in quarantaine zitten bijvoorbeeld niet altijd meteen ziek zijn’, legt de woordvoerder uit. ‘De verzuimcijfers gaan echt over ziekmeldingen.’ Als iemand dus een positieve coronatest terugkrijgt, valt diegene vervolgens wel onder de verzuimcijfers.

Vernet heeft gekeken naar zorgmedewerkers in alle branches: ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). In totaal gaat dat om zo’n 960.000 mensen in deze sectoren.