Prinses Laurentien bij aftrap Nationale Voorleesdagen in Uithoorn

Prinses Laurentien leest woensdagochtend voor tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen. Zij doet dat zoals ieder jaar tijdens het Nationale Voorleesontbijt, dit jaar in de bibliotheek van kindcentrum Het Duet in Uithoorn. Ook onder meer zanger en acteur Jim Bakkum, presentator Merel Westrik, vlogger Mascha Feoktistova, politiechef Henk van Essen, voetballer Klaas-Jan Huntelaar en andere bekende Nederlanders lezen woensdagmorgen voor.

Prinses Laurentien leest voor uit Maar eerst ving ik een monster, het Prentenboek van het jaar 2022. Het boek van Tjibbe Veldkamp met illustraties van Kees de Boer gaat over een jongetje dat monsters verzint die hij moet vangen voor hij gaat slapen. Vorig jaar waren scholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gesloten wegens de lockdown. Toen opende de prinses de Voorleesdagen in het tv-programma Zin in Zappelin.

De Nationale Voorleesdagen bestaan al sinds 2004 en zijn bedoeld om voorlezen te stimuleren. De Nationale Voorleesdagen duren tot en met 5 februari.