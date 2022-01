Sky: rapport over ‘partygate’ komt toch al binnen enkele dagen

Dat blijkt nu dus niet te kloppen. Volgens Sky News zou de politie er geen probleem mee hebben dat het onderzoek van topambtenaar Sue Gray wordt vrijgegeven voordat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond.

In het Verenigd Koninkrijk wordt reikhalzend uitgekeken naar de uitkomst van Grays onderzoek. Gray is door de regering van premier Boris Johnson aan het werk gezet om de beschuldigingen te onderzoeken dat coronaregels zijn gebroken door overheidsmedewerkers. Binnen de Conservatieve Partij wordt gevreesd dat de verontwaardiging over ‘partygate’ de premier de kop kan kosten.

Johnson raakte deze week opnieuw in opspraak, ditmaal door een bericht over festiviteiten rond zijn verjaardag in 2020. Toen zou tijdens een lockdown een feest voor hem zijn georganiseerd met tientallen aanwezigen. De premier zou taart hebben gekregen en zijn toegezongen, berichtte nieuwszender ITV. De regering zegt dat het geen echt feest was en dat Johnson maar kort aanwezig was.

Het is overigens nog onduidelijk of het hele rapport van Gray uiteindelijk openbaar wordt gemaakt. Regeringsfunctionaris Michael Ellis beloofde dat de ‘bevindingen’ van de topambtenaar worden gedeeld. Dat betekent mogelijk dat alleen een samenvatting wordt vrijgegeven. De regering zou kunnen betogen dat zo de anonimiteit van bronnen van Gray wordt gegarandeerd.