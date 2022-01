Microsoft verdient meer geld met Office-pakketten en clouddienst

De verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure leverde het Amerikaanse bedrijf op jaarbasis bijna een derde meer op. In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot eind december, verdiende Microsoft in totaal ruim 22 miljard dollar (19,5 miljard euro) met clouddiensten. De opbrengsten van Office stegen bijna met een vijfde.

Vorige week werd nog bekend dat Microsoft gamesontwikkelaar Activision Blizzard overneemt voor bijna 69 miljard dollar. Het bedrijf lijkt met die grote overname meer de focus te willen leggen op games. De verkoop van zijn Xbox-spelcomputer steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 4 procent. In de dezelfde periode in 2020 kwam de nieuwste Xbox op de markt, maar was het aanbod beperkt.

De totale omzet van Microsoft steeg het afgelopen kwartaal met 20 procent tot 51,7 miljard dollar. Dat is meer dan waar analisten in doorsnee rekening mee hadden gehouden. De nettowinst van het grote softwarebedrijf steeg met 21 procent naar 18,8 miljard dollar.