KHN: goede stap gezet, niet 3 weken wachten als het niet nodig is

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is tevreden met de versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd. De horeca mag onder voorwaarden weer open tot 22.00 uur. Mensen moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. KHN hoopt wel dat het kabinet niet drie weken wacht met verder versoepelen als de situatie in positieve zin verandert.

‘We hopen dat er snel een versoepeling komt voor onze collega’s in het nachtleven’, zegt voorzitter Robèr Willemsen van KHN. Het pakket maatregelen dat dinsdag werd aangekondigd, geldt in principe voor zes weken. Over drie weken is er een weegmoment, ‘om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat’, zei minister-president Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie.

Willemsen kan nog niet zeggen of personeelsgebrek een beperkende factor zal zijn voor de horeca. Er was al een tijd een tekort aan mensen in de sector. ‘Maar we gaan nog niet volledig open dus er zal ook nog geen volledige bezetting nodig zijn. Het zal iedere dag passen en meten worden’, aldus Willemsen. ‘Voor ons is het ook van belang dat de quarantaineregels zijn versoepeld. Anders zijn we open maar zit iedereen thuis.’ Als iemand contact heeft gehad met een besmet persoon hoeft diegene niet meer in quarantaine als diegene geen klachten heeft. Diegene moet dan wel zijn geboosterd.

KHN en ook andere horecaondernemers, die zich hebben verenigd in de Horeca Alliantie, doen een dringende oproep aan iedereen om zich te houden aan de geldende coronaregels. Willemsen roept ondernemers op om te controleren op het coronatoegangsbewijs. ‘Niemand vindt het leuk, maar het is nu even nodig.’