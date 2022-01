Scholen tevreden met soepeler quarantaineregels

De PO-Raad, de koepelorganisatie voor primair onderwijs, is blij met de versoepeling van de maatregelen voor leerlingen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs. Die hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en zij geen klachten hebben. Klassen hoeven dus niet meer in quarantaine als er drie of meer besmettingen in de klas zijn, alleen de besmette leerlingen blijven thuis.