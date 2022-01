Vakbond CNV vindt versoepelingen verstandig

Het is verstandig dat het kabinet ervoor kiest om de lockdown grotendeels weer op te heffen, vindt vakbond CNV. Volgens voorzitter Piet Fortuin was de situatie niet langer houdbaar omdat veel mensen thuis zaten vanwege contact met positief getesten terwijl ze zelf helemaal geen last hadden. Dat dat niet meer hoeft is grote winst, want ‘werkend Nederland dreigt anders te veel op het tandvlees te lopen’.