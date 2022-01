Airbus betreedt luchtvrachtmarkt met grote Beluga-toestellen

Airbus gebruikte de vijf toestellen om grote vliegtuigonderdelen zoals vleugels en rompdelen te vervoeren van de ene productielocatie naar de andere. Voor die klus wordt de BelugaST vervangen door de BelugaXL, die nog meer capaciteit heeft. De vijf BelugaST’s zijn nog niet afgeschreven en gaan daarom worden gebruikt om de vracht van externe klanten te vervoeren.

De vraag naar luchtvracht is hoog gebleven tijdens de coronapandemie en is afgelopen jaar zelfs enorm gestegen. Dat komt onder meer door opstoppingen in het wereldwijde containervervoer over zee. Door die grotere vraag zijn de prijzen ook fors gestegen. In december waren die zo’n 2,5 keer hoger dan in 2019.