PostNL na handelsupdate fors hoger gezet, AEX wint iets na klap

PostNL was dinsdag een sterke stijger op de beurs in Amsterdam. Het postbedrijf kwam met een handelsupdate die goed werd ontvangen door beleggers. De AEX-index eindigde iets hoger na de koersval van een dag eerder.

Volgens een voorlopige handelsupdate sloot PostNL het jaar met een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Het bedrijf meldde dat de winst voor belastingen en grote eenmalige posten uitkomt op ongeveer 277 miljoen euro voor heel 2021. Verder kondigde PostNL aan voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel steeg met 7,2 procent in de MidKap. Die eindigde 1,3 procent hoger op 1022,54 punten. Bodemonderzoeker Fugro (plus 5,8 procent) en sportschoolketen Basic-Fit (plus 4,2 procent) werden ook flink hoger gezet.

De AEX eindigde 0,2 procent in de plus op 739,86 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

Federal Reserve

Beleggers zijn in afwachting van de uitkomsten van de tweedaagse rentevergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve, die woensdag bekend worden gemaakt. De vrees dat de Fed de rente gaat verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken zorgde maandag nog voor een verkoopgolf op de Europese beurzen. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland hielden de markten in de greep.

Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de stijgende olieprijzen en won 4,2 procent. Naast Shell stonden zorgtechnologieconcern Philips (plus 4 procent) en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 3,4 procent) in de kopgroep.

Unilever

Levensmiddelenconcern Unilever steeg 0,2 procent. Dat bedrijf schrapt wereldwijd ongeveer 1500 managementbanen. Volgens topman Alan Jope zal Unilever zo sneller kunnen handelen als er iets verandert in de markt. Dat moet de prestaties ten goede komen. Het nieuws kwam naar buiten kort nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf.

De euro was 1,1280 dollar waard, tegen 1,1342 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 84,81 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 87,64 dollar per vat.