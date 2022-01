Van Haga doet in 20 plaatsen mee met gemeenteraadsverkiezingen

Tweede Kamerlid Wybren van Haga, eerder lid van Forum voor Democratie, gaat met zijn partij Belang van Nederland (BVNL) in twintig plaatsen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In onder meer Haarlem, Zaanstad, Groningen, Maastricht en Utrecht staat de partij op het stembiljet.

"Het is gelukt om in twintig plaatsen lokale afdelingen op te richten en voldoende goede kandidaten te vinden", laat Van Haga weten. Met zijn partij wil hij gaan voor "vrijheid, gezond verstand en ondernemersgeest".

Hij haalde veel voorkeursstemmen bij de afgelopen landelijke verkiezingen, toen hij nog meedeed met Forum voor Democratie. Met zijn 241.193 stemmen haalde hij ongeveer vierduizend stemmen minder dan partijleider Thierry Baudet.

Samen met Olaf Ephraim en Hans Smolders scheidde hij zich in mei vorig jaar af van FVD. "In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van FVD een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop politiek bedreven wordt", zei hij toen. Binnen de partij ontstond spanning over onder meer een poster die een vergelijking trok tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronacrisis.