GGD vraagt mensen opnieuw om geduld bij maken testafspraak

De GGD roept mensen die het niet direct lukt om een coronatest in te plannen op om binnen te blijven bij klachten en in isolatie te gaan bij een positieve zelftest. Ook vraagt de organisatie, net als andere keren dat het druk was bij een afsprakenlijn, om geduld op te brengen als het ‘deze dagen wat langer duurt voordat men een afspraak kan maken’.

Het is afgelopen dagen erg druk bij de testafsprakenlijn. Dat heeft tot gevolg dat mensen ‘via de telefoon moeite hebben om een afspraak te maken voor een coronatest’, aldus een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland.

De GGD adviseert mensen zoveel mogelijk online een afspraak in te plannen. ‘Kies ook hier een tijdstip waarop minder mensen online zijn, in de avond of heel vroeg in de ochtend’, zegt de woordvoerder.

Maandag werd bekend dat de GGD’en op dit moment maximaal 150.000 coronatests per dag kunnen afnemen, omdat de laboratoria die vaststellen of een test positief is of niet hun maximale capaciteit hebben bereikt. Maandagochtend om 11.00 uur was de afsprakenlijn al zo’n 390.000 keer gebeld. Ook dinsdag is het weer druk.

Coronaminister Ernst Kuipers meldde dinsdag dat er komende dagen ‘aanzienlijk meer capaciteit’ bijkomt om te testen op corona. De Stichting Open Nederland, tot dusver belast met het Testen voor Toegang, gaat de GGD’en helpen bij het testen. Dat moet komende dagen geregeld zijn.