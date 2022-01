Nieuwe sancties tegen Rusland in voorbereiding

Westerse leiders hebben dinsdag overlegd over nieuwe sancties tegen Rusland als dat buurland Oekraïne binnenvalt. De Britse premier Boris Johnson zei na afloop dat de sancties ‘zwaarder dan ooit’ zullen zijn. Een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger zei dat onder meer de export van hightech naar Rusland zal worden beperkt.

Het zou volgens hem onder meer gaan om technologie op het gebied van ruimtevaart, quantum computers en kunstmatige intelligentie. Technologieën die Rusland nodig heeft om zijn industrie te moderniseren en om een vooraanstaande rol te in de ruimtevaart te spelen. Dat laatste is een belangrijke ambitie van de Russische president Poetin.

Premier Johnson liet doorschemeren dat Rusland mogelijk zal worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Johnson zei daarover te overleggen met de VS. ‘Er bestaat geen enkele twijfel dat dit een zeer krachtig wapen zou zijn’, aldus de premier.

In reactie op Johnsons uitlatingen zei de vicevoorzitter van de Russische senaat, Nikolai Zjoeravljov dat in dat geval Europa geen gas en grondstoffen meer kan importeren uit Rusland. ‘Als Rusland wordt uitgesloten van SWIFT, zullen we geen buitenlandse valuta meer ontvangen, maar onze afnemers - met op de eerste plaats de Europese landen - zullen onze waren niet meer ontvangen’, aldus Zjoeravljov tegen persbureau Tass.

Ongeveer een derde van het gas dat in de Europese Unie wordt gebruikt komt uit Rusland. De Amerikaanse regering heeft Rusland gewaarschuwd de gasleveranties aan Europa niet als wapen te gebruiken.