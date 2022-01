Oud-GPV-leider Gert Schutte overleden na kort ziekbed

Schutte was van 1981 tot 2001 partijleider van het GPV. In dat jaar fuseerde de partij met de Reformatorische Politieke Federatie tot de ChristenUnie. Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, prijst Schutte als "alom gewaardeerde vertegenwoordiger van de christelijk-sociale politiek".

"We delen nu in het verdriet om zijn heengaan, maar ook in de troost dat hij is Thuisgekomen in het Vaderhuis", aldus Segers. "Namens alle Haagse ChristenUnie-mensen wensen we de familie kracht en troost toe."

Schutte overleed in de nacht van maandag op dinsdag op 82-jarige leeftijd.