Vragen in Kamer over vrijwillige evacuatie diplomaten uit Kiev

De Tweede Kamer zet vraagtekens bij het besluit van het kabinet om op basis van vrijwilligheid niet-essentieel diplomatiek personeel en hun familieleden uit Oekraïne te laten terugkeren. Volgens VVD'er Ruben Brekelmans is het kabinet "Russische roulette" aan het spelen.

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zei in het Vragenuurtje in de Kamer dat de situatie constant in de gaten wordt gehouden. Maar "op dit moment ziet Nederland geen aanleiding om het personeel terug te halen".

Schreinemacher verving collega Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken die elders is. Hij kondigde maandag na een vergadering van de EU aan dat medewerkers van de ambassade in Kiev naar huis mogen als zij dat willen. Andere EU-lidstaten gaan ook niet over tot evacuatie van diplomaten.

Dilemma

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk halen al wel een deel van hun diplomaten terug uit Oekraïne. Hoekstra vindt het een dilemma. Te vroeg terughalen van diplomaten zou de hoog opgelopen spanningen met Rusland verder kunnen escaleren.

Ook onder meer DENK, PvdA en GroenLinks stelden vragen over het besluit om niet over te gaan tot evacuatie. Waarin verschilt de dreigingsanalyse van Nederland met die van de VS en het VK, wilde Kati Piri (PvdA) weten. Het kabinet weet niet op basis van welke informatie Washington en Londen tot hun besluit zijn gekomen, zei Schreinemacher.

Afghanistan

De Kamer wil dat er geen herhaling komt van de chaotische internationale evacuatie uit Afghanistan vorig jaar nadat de Taliban er de hoofdstad hadden ingenomen. Dat is een nachtmerrie voor de Kamerleden. De VVD vindt ook dat het kabinet alle reizen naar Oekraïne moet ontraden. Buitenlandse Zaken roept mensen op alleen als het hoogst noodzakelijk is naar het land te reizen.

De spanningen lopen op door de opbouw van Russische militaire eenheden bij de grens met Oekraïne. Mocht het tot een invasie komen dan zal het Westen forse sancties tegen Rusland nemen.