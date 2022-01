Bij 9 op 10 coronabesmettingen lukt het niet de bron te vinden

De GGD’en registreerden in de afgelopen week 366.120 positieve tests. In bijna 92 procent werd de ‘setting van besmetting’ niet gevonden. Bij ongeveer 30.000 mensen, zo’n 8 procent van het totaal, lukte dat nog wel. Dat is het laagste percentage ooit.

Van die herleide besmettingen bleek 35,6 procent te zijn ontstaan op een school of kinderopvang. Dat is uitzonderlijk hoog. Een week eerder was het 11,2 procent, nog een week ervoor 0,4 procent. In twee weken tijd is het aantal coronagevallen op scholen ongeveer vertachtigvoudigd. ‘Het is voornamelijk het gevolg van de vele besmettingen bij 0- tot en met 12-jarigen en bij 13- tot en met 17-jarigen als gevolg van het opengaan van de scholen’, ligt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toe.

De meeste mensen lopen het coronavirus op door toedoen van een gezinslid of huisgenoot, of door een bezoek.