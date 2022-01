IBM en American Express stijgen op onrustig Wall Street

Technologieconcern IBM en creditcardmaatschappij American Express behoorden dinsdag tot de stijgers op de beurzen in New York. Beide bedrijven kwamen met beter dan verwachte resultaten. Ook veel andere grote ondernemingen gaven een kijkje in de boeken. De stemming op de Amerikaanse markten bleef echter onrustig door de onzekerheid over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Ook de spanningen in Oekraïne vanwege een mogelijke inval door Rusland hielden de gemoederen bezig.