Ruim 54.000 coronagevallen afgelopen dag, totaal boven 4 miljoen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn er 54.225 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets lager dan de circa 65.000 van maandag en zondag, maar het cijfer is vertekend doordat de computersystemen het hoge aantal positieve tests niet meer kunnen bijhouden. Tienduizenden mensen zijn wel positief getest maar staan nog niet geregistreerd. In een dag tijd liep de achterstand op van 46.000 naar 60.000 gevallen.

Sinds het begin van de epidemie zijn nu meer dan 4 miljoen positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De teller staat op 4.008.459. Daar zijn de 60.000 achterstallige meldingen nog niet in meegenomen. In iets meer dan een maand tijd zijn een miljoen besmettingen aan het licht gekomen. Nog nooit steeg het aantal positieve tests zo snel.

Amsterdam telde in de afgelopen dag 3709 nieuwe gevallen, Rotterdam 2335 en Den Haag 2018. Verder waren er 1287 positieve tests in Tilburg en 1067 in Groningen. In vijf gemeenten waren geen positieve tests: de Friese Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog en de Brabantse gemeenten Asten, Heeze-Leende en Reusel-De Mierden.

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft de laatste tijd redelijk stabiel. Afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat negen mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee inwoners van Den Haag en verder om mensen uit de gemeenten Breda, Leidschendam-Voorburg, Maashorst, Purmerend, Twenterand, Veenendaal en Stede Broec.

In de afgelopen week zijn 61 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ongeveer negen per dag.