Vooral onder kinderen stijgt het aantal coronagevallen

In de afgelopen week zijn 58.394 kinderen van 10, 11, 12, 13 of 14 jaar positief getest. Dat is 156 procent meer dan de week ervoor. Onder de kinderen van 5 tot en met 9 steeg het aantal positieve tests met 160 procent naar ruim 38.000. Verder werd het virus vastgesteld bij iets meer dan 9000 baby’s, dreumesen en peuters, zo’n 85 procent meer dan een week eerder.

Zo’n 27.000 mensen van 20 tot en met 24 kregen te horen dat zij het coronavirus hebben opgelopen, 10 procent minder dan een week eerder. Bij die groep is het de tweede daling op rij. De daling nu kan een gevolg zijn van de snelle stijging van het aantal coronagevallen onder twintigers eerder. ‘Het virus is in de afgelopen weken op grote schaal rondgegaan in deze leeftijdsgroep. De groep die nu nog vatbaar is, is daardoor mogelijk kleiner geworden’, zei Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vorige week.

Niet alleen bij de jonge kinderen is een stijging te zien, maar ook bij hun ouders. Zo’n 57.000 mensen van 35 tot en met 44 testten positief, 69 procent meer dan vorige week.