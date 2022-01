Kabinet formeel akkoord met versoepelingen coronaregels

De versoepelingen gaan verder dan het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd. In het advies waarop het kabinet zijn besluiten mede baseert stond dat het beter zou zijn om ‘voor nu de avondsluiting niet later te laten ingaan dan 20.00 uur’. Daar wijkt het kabinet dus van af, al gaat het niet zo ver als de 23.00 uur waar vanuit de cultuursector voor wordt gepleit.

Even was er sprake van dat bijvoorbeeld in de cultuursector maar publiek toegelaten zou mogen worden tot 20.00 uur. Bezoekers zouden dan wel tot 22.00 uur binnen mogen blijven. Daar is vanwege de handhaafbaarheid van de maatregelen van afgezien, zo melden ingewijden. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s verenigd zijn, hebben maandagavond volgens voorzitter Hubert Bruls ook op eenduidige openings- en sluitingstijden aangedrongen.

Voor zover gelegenheden weer open mogen, gelden wel maatregelen. Zo mogen evenementen binnen maximaal 1250 mensen toelaten mits zij een vaste zitplaats hebben, en buiten op hooguit een derde van de normale capaciteit. Bij evenementen, in de horeca en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals dierentuinen moeten mensen wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Ze moeten dus kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus (en vanaf februari eventueel zijn geboosterd), recent hersteld, of negatief getest.