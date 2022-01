IMF stelt groeiverwachting wereldeconomie flink naar beneden bij

Waar het fonds bij zijn vorige raming in oktober voor 2022 nog 4,9 procent groei voorspelde, is dat nu teruggebracht tot 4,4 procent. Door de nieuwe virusgolf kampen veel landen met tijdelijke personeelstekorten en daar komt nog eens bij dat de inflatie wereldwijd hard oploopt waardoor centrale banken hun steunbeleid waarschijnlijk sneller zullen afbouwen.

Vooral voor de twee grootste economieën van de wereld, de Verenigde Staten en China, zijn de voorspellingen somberder geworden. In het geval van de VS is zelfs meer dan een procentpunt van de voorspelde groei afgehaald. Daar speelt ook dat de Amerikaanse president Joe Biden er vooralsnog niet in is geslaagd om grote nieuwe economische plannen door het Congres te loodsen. De ontstane tekorten aan bijvoorbeeld chips en de vertragingen in de containervaart treffen verder tal van landen. Vooral in Duitsland zijn de vooruitzichten hierdoor verslechterd. Over Nederland staan in deze update van het IMF geen cijfers.

Hogere renteniveaus

IMF-bestuurder Gita Gopinath waarschuwt dat het herstel in diverse opkomende markten en ontwikkelingslanden achter blijft bij de rest van de wereld. Daar lukt het overheden uit gebrek aan middelen niet altijd om goed op de pandemie te reageren. Gopinath was tot voor kort hoofdeconoom bij het fonds en is inmiddels de op een na hoogste bestuurder bij de organisatie. Ze roept overheden wereldwijd op om elkaar te helpen bij het bestrijden van het virus. Dat is volgens haar de enige uitweg uit de crisis. Ook roept ze beleidsmakers op om zich voor te bereiden op hogere renteniveaus.

Gopinath gaat ervan uit dat de impact van omikron vooral in het eerste kwartaal van dit jaar sterk is. Daarna zal het aantal besmettingen waarschijnlijk dalen, en daarmee ook de schade voor de economie. De vele leveringsproblemen houden waarschijnlijk langer aan, al zal ook die situatie in de loop van het jaar wel verbeteren.

Dat er dit jaar minder economisch herstel zal zijn, betekent ook dat de wereldeconomie volgend jaar naar verwachting wat harder groeit dan eerder gedacht. Voor 2023 rekent het IMF op een plus van 3,8 procent, waar aanvankelijk uitgegaan werd van 3,6 procent groei. Volgend jaar zal de inflatie waarschijnlijk ook weer terugzakken richting normalere niveaus.