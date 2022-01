Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen, ic-bezetting daalt

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij licht toegenomen. Op de intensive cares blijft de bezetting met Covidpatiënten dalen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal liggen in de ziekenhuizen nog 1163 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 meer dan maandag. Het zijn er echter nog altijd fors minder dan een maand geleden toen er rond de 2000 mensen met het coronavirus onder de leden lagen.

Op de ic’s liggen nog 252 coronapatiënten, 10 minder dan een dag eerder. Dat is het laagste aantal sinds begin november. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 32 tot 911.

Hoge besmettingsaantallen

Afgelopen etmaal werden er 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 151 nieuwe patiënten binnengebracht, het hoogste aantal in weken.

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen deze maand weer zou toenemen. Dat hangt samen met de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, kunnen er toch meer patiënten in de ziekenhuizen terechtkomen vanwege de hoge besmettingsaantallen.

Daarbij komen er ook meer mensen in het ziekenhuis terecht die om een andere reden dan Covid worden opgenomen, maar wel positief testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt, omdat ze eveneens geïsoleerd verpleegd moeten worden.