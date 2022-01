Chips van Lay’s, Doritos en Cheetos in gerecyclede plastic zakken

Vanaf 2030 moeten alle chipszakken van Lay’s, Doritos en Cheetos gemaakt zijn van gerecycled of hernieuwbaar plastic. Dat meldt moederbedrijf en levensmiddelenconcern PepsiCo. Nu zit de chips nog verpakt in plastic dat is geproduceerd met fossiele brandstoffen.

Met de stap wil het Amerikaanse bedrijf de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van folieverpakkingen tot 40 procent verminderen. Het bedrijf geeft niet aan waarom het tot 2030 duurt om de verpakkingen aan te passen. Ook was het bedrijf niet bereikbaar voor nadere vragen.

Doorgaans duurt het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het volledige invoeren daarvan jaren. PepsiCo zegt wel dit jaar in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk te beginnen met het testen van de nieuwe verpakkingen. Het hernieuwbare plastic komt volgens het bedrijf uit plantaardige bijproducten, zoals gebruikte bakolie of afval van papierpulp. PepsiCo wil samen met partners investeren in technieken om het recyclen van verpakkingsmateriaal mogelijk te maken. Het bedrijf zegt niet hoeveel geld het in de ontwikkeling stopt.

PepsiCo kondigde eerder al aan het gebruik van plastic drastisch te willen verminderen. Het bedrijf dat onder andere cola maakt is een van de grootste producenten van plastic flessen in de wereld.