Bloomberg: Nvidia wil af van omstreden chipdeal met Arm

Nvidia kondigde in september 2020 aan Arm te willen kopen van de Japanse techinvesteerder SoftBank. Er was in de sector direct weerstand tegen de overname, omdat vrijwel alle chipbedrijven gebruikmaken van de chiparchitectuur van Arm. Veel chips voor smartphones en tablets worden op die ontwerpen gebaseerd. Arm is nu nog onafhankelijk van klanten die licenties betalen om zijn chipontwerp te gebruiken. Maar onder de hoede van Nvidia wordt het naast toeleverancier van chipfabrikanten ook concurrent, klaagden bedrijven als Microsoft, Qualcomm en Google.

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) stapte in december naar de rechter om de overname tegen te houden. Marktautoriteiten in China, die ook een oordeel moeten vellen over de deal, zijn ook niet geneigd om Nvidia te midden van oplopende spanningen met de VS zijn zin te geven. De overname hangt ook nog af van toestemming uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, de thuisbasis van Arm. De Britten uitten eerder hun zorgen over de nationale veiligheid als Nvidia te veel controle krijgt over chips voor datacenters of smartapparatuur.

Bij SoftBank gaan nu stemmen op om Arm als zelfstandig bedrijf naar de beurs te brengen. Maar er is naar verluidt ook een factie binnen het investeringsfonds die wil afwachten of toezichthouders alsnog akkoord gaan. In een formele reactie aan Bloomberg zeggen SoftBank en Nvidia nog steeds te hopen op goedkeuring. Als de deal niet doorgaat krijgen SoftBank en Arm een vergoeding van in totaal 2 miljard dollar.