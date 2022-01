Adriaansens: goede stappen in coronabeleid maar niet alles open

Economieminister Micky Adriaansens denkt dat het kabinet ‘goede stappen’ zet richting heropening van de samenleving. Maar in tegenstelling tot in sommige andere landen kunnen niet alle coronabeperkingen worden opgeheven. Dat heeft onder meer te maken met de manier waarop de zorg in Nederland is ingericht, zo is haar duidelijk geworden uit een toelichting door het Outbreak Management Team (OMT).