Yesilgöz spreekt na persconferentie met ‘carnavalsburgemeesters’

Justitieminister Dilan Yesilgöz spreekt later deze week, als precies duidelijk is welke coronamaatregelen worden versoepeld, met zogenoemde carnavalsburgemeesters. Het is nu nog onduidelijk hoe het beleid er rond carnaval zal uitzien, waardoor gevreesd wordt dat de regels per gemeente zullen verschillen. Yesilgöz wil daarom met hen in gesprek over de ‘scenario’s, hoe kunnen we ermee omgaan, hoe kunnen we elkaar helpen’.