WHO-baas officieel genomineerd voor tweede termijn

De herbenoeming van de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO lijkt een stap dichterbij. Bij een besloten bijeenkomst hebben de leiders van de WHO ingestemd met de nominatie van Tedros Adhanom Ghebreyesus. De zittende baas is de enige kandidaat. In mei stemmen alle 194 lidstaten over zijn benoeming.

Tedros staat sinds 2017 aan het roer bij de WHO. De voormalige Ethiopische minister van Volksgezondheid en later van Buitenlandse Zaken heeft veel lof gehad voor zijn leiderschap tijdens de coronapandemie. Zo viel het goed in Afrika dat Tedros steeds heeft gepleit voor een eerlijke verdeling van coronavaccins.

Ethiopië is het niet eens met de nominatie. De topman heeft zich meerdere keren kritisch uitgelaten over de situatie in de regio Tigray, waar hij vandaan komt. Rebellen uit deze regio voeren een burgeroorlog tegen de Ethiopische regering. Door die oorlog zijn miljoenen mensen afhankelijk van humanitaire hulp.

Beschuldiging

Tedros beschuldigde de regering eerder deze maand nog van het tegenhouden van die hulp. Ethiopië wil dat de topman onder meer wordt onderzocht in verband met wangedrag. Een gezant uit het land probeerde Tedros maandag nog te bekritiseren in een toespraak bij de WHO, maar hij werd afgekapt.

Het leiderschap van de topman leidde naast de situatie met zijn thuisland vaker tot ophef. Hij moest zich afgelopen september nog verontschuldigen voor het wangedrag van WHO-personeel in Congo. Hulpverleners hebben zich daar tussen 2018 en 2020 tijdens de bestrijding van het ebolavirus schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.