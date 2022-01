Opschalen gewone zorg stuwt omzet vaccinmaker Johnson & Johnson

Het Amerikaanse Johnson & Johnson (J&J), producent van coronavaccins, heeft vorig jaar een flink hogere omzet behaald. Dat komt vooral omdat de reguliere zorg weer werd opgeschaald in veel landen en het bedrijf daardoor meer medicatie en medische apparatuur verkocht. Door de uitbraak van de coronapandemie kwamen eerder juist nog veel operaties en behandelingen te vervallen.

De omzet klom in 2021 met bijna 14 procent naar 93,8 miljard dollar, omgerekend 82,8 miljard euro, in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf dat sinds kort wordt geleid door de nieuwe topman Joaquin Duato gaf aan voor dit jaar op een verder stijgende omzet te rekenen.

J&J is moederconcern van farmaceut Janssen uit Leiden die een vaccin tegen corona ontwikkelde. De omzet uit coronavaccins bedroeg afgelopen jaar 2,4 miljard dollar en voor dit jaar denkt de onderneming hiermee 3 miljard tot 3,5 miljard dollar aan inkomsten te behalen. J&J heeft te kampen gehad met productieproblemen bij het coronavaccin, waardoor de verkopen achterbleven.

De nettowinst kwam in 2021 uit op 20,9 miljard dollar, tegen 14,7 miljard dollar een jaar eerder. In november werd nog bekend dat J&J zichzelf wil opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Het concern wil verder gaan als puur medisch bedrijf, waaronder dochterbedrijf Janssen. De consumententak met merken als Band-Aid, Tylenol en Listerine wordt dan op eigen benen gezet.