Shell doet grote olie- en gasvondst voor kust Namibië

Shell heeft een belangrijke olie- en gasvondst gedaan in een bron voor de kust van Namibië. De ontdekking zou volgens ingewijden tot een golf van investeringen in het Afrikaanse land kunnen leiden.

Namibië is tot nu toe geen producent van fossiele brandstoffen. Buurland Angola is wel een grote olie- en gasproducent en is lid van oliekartel OPEC. Het is echter nog onduidelijk of de ontdekkingen groot genoeg zijn voor Shell om door te gaan met de ontwikkeling van het eerste diepwaterveld van het land, verklaarden bronnen tegen persbureau Reuters.

De Namibische regering is van plan om volgende week een aankondiging te doen over de details van de ontdekking bij de Graff-1-put die Shell vorige maand begon te boren. De resultaten van de boringen hebben tot dusverre ten minste twee reservoirs getoond die een aanzienlijke hoeveelheid olie en gas bevatten, aldus een van de bronnen.

Belang

Volgens een andere bron hebben de boorresultaten één laag koolwaterstoffen van minstens 60 meter diep aangetoond, die naar schatting 250 tot 300 miljoen vaten olie en gas vertegenwoordigen. Shell en Qatar Petroleum hebben ieder een belang van 45 procent in het project. National Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR) heeft de overige 10 procent in handen.

De ontdekking komt op het moment dat Shell zijn olieproductie begint af te bouwen als onderdeel van het plan om over te schakelen op duurzame energie en koolstofarme brandstoffen. Het bedrijf zou er echter toch voor kunnen kiezen om een nieuw veld te ontwikkelen om zijn reserves aan te vullen en productiedalingen elders op te vangen.

Het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden in een land zonder bestaande energie-infrastructuur en regelgeving is daarentegen kostbaar en vergt veel tijd. Namibië probeert al tientallen jaren olie- en gasvelden te ontwikkelen, maar zonder succes. In de afgelopen jaren hebben de offshoreprojecten van het land echter veel buitenlandse bedrijven aangetrokken, waaronder ExxonMobil en TotalEnergies. Dit komt door ontdekkingen van olie en gas in het naburige Zuid-Afrika en in landen als Brazilië en Guyana, die geologische overeenkomsten vertonen met Namibië.