Verdachte aanslagen Poolse supermarkten blijft vastzitten

Antonio N., die volgens het Openbaar Ministerie betrokken is bij twee aanslagen op Poolse supermarkten, blijft nog vastzitten. Het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis is afgewezen, zo heeft de rechtbank in Haarlem dinsdag bekendgemaakt.

De verdediging bepleitte tijdens de zitting op maandag dat N. voorlopig vrij zou moeten komen omdat de man op zwakbegaafd niveau functioneert. ‘Waarom zeg ik dat? Omdat we in deze zaak zien dat die jongens op straat worden gerekruteerd. De zwakkeren in deze samenleving klaren de rotklussen’, aldus de advocaat.

Hier gaat de rechtbank niet in mee. Wel willen de rechters dat door het OM gerapporteerd wordt onder welke voorwaarden een schorsing wel mogelijk zou zijn.

N. heeft bekend dat hij op 8 en 9 december 2020 als chauffeur fungeerde voor de personen die de twee aanslagen daadwerkelijk uitvoerden. Hij bleef in de auto wachten en bracht ze erna weer weg. Hier zou hij 200 euro voor krijgen.

Naast de 26-jarige N. zitten nog meer (jeugdige) verdachten vast voor betrokkenheid bij een of meerdere aanslagen. De zaak tegen een van hen, de 18-jarige Youssef K., wordt in maart inhoudelijk behandeld, zo is maandag besloten.