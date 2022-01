EU-landen willen geen extra eisen meer stellen bij coronareispas

Sinds het uitbreken van de coronapandemie hamert Brussel erop dat de lidstaten hun reisregels op elkaar moeten afstemmen, maar de praktijk is weerbarstig. Toen de omikronvariant zich eind vorig jaar aandiende gingen meerdere EU-landen opnieuw hun eigen weg. Sinds er overeenstemming is over wanneer een boosterprik nodig is om de QR-code van het Europese coronacertificaat te kunnen blijven gebruiken, en sinds omikron minder gevaarlijk lijkt dan gevreesd, zien lidstaten minder noodzaak strengere regels aan te houden.

De Europese Commissie twijfelt er niet aan dat de reisregels nu weer gelijk worden getrokken. ‘Het minste wat we kunnen verwachten is dat de lidstaten de aanbeveling nu ook gaan uitvoeren’, zegt een woordvoerder. Hij wijst er wel op dat landen nog eigen regels kunnen maken over bijvoorbeeld de toegang tot de horeca of het openbaar vervoer.