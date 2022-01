Polen begint aan bouw permanente muur langs grens Belarus

Het 186 kilometer lange hek kost 353 miljoen euro en moet in juni zijn voltooid. Vanwege de grote toestroom van migranten vanuit Belarus vorig jaar staat er langs een groot deel van de grens al een tijdelijk hek met prikkeldraad. Het nieuwe hek is niet alleen 3 meter hoger, maar zal ook worden uitgerust met bewegingssensoren en camera’s.

Migranten probeerden vorig jaar via Belarus massaal naar de Europese Unie te reizen. Een deel slaagde daar in, maar anderen kwamen in het grensgebied vast te zitten vanwege de opgeschroefde beveiliging in Polen andere EU-buurlanden van Belarus. Duizenden mensen zijn inmiddels gerepatrieerd naar Irak, waar de meeste migranten vandaan kwamen.

EU-lidstaten beschuldigden Belarus ervan migranten te helpen bij hun reis naar het Westen, als wraak voor EU-sancties. Belarus ontkende dit en beschuldigde Polen ervan migranten slecht te behandelen. Hoewel het hoogtepunt van de migrantencrisis voorbij is, zijn er ondanks de lage temperaturen nog steeds mensen die de grens proberen over te steken.