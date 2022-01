S10 in eerste halve finale Eurovisie Songfestival

Zangeres S10 is ingedeeld in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De loting vond dinsdagmiddag plaats in het Italiaanse Turijn, waar de 66e editie van het muziekevenement dit jaar plaatsheeft.

S10 treedt op in de eerste helft van de eerste halve finale op 10 mei. Daarin zijn ook onder meer Albanië, Letland, Zwitserland, Slovenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne en Litouwen ingedeeld. In de tweede helft komen Noorwegen, Rusland, Portugal, Denemarken, Armenië, Oostenrijk, Kroatië, IJsland en Griekenland in actie.

De andere halve finale, op 12 mei, bestaat uit Montenegro, Australië, Georgië, Cyprus, Roemenië, Tsjechië, Servië, Finland, Azerbeidzjan, San Marino, Polen, België, Noord-Macedonië, Zweden, Israël, Malta, Estland en Ierland. Op beide avonden gaan tien landen door naar de finale, die op 14 mei is.

Vorige maand maakte AVROTROS bekend dat de 21-jarige S10, de artiestennaam van Stien den Hollander, namens Nederland naar Turijn gaat. Haar inzending is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het een Nederlandstalig nummer wordt. Het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer een Nederlandstalig liedje te horen zal zijn op het songfestival. Nederland doet voor de 62e keer mee aan het liedjesfestijn. Het deelnemersveld bestaat in totaal uit 41 landen.