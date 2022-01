Klimaatbeleid leidt volgens boeren tot kleinere oogsten in Europa

LTO spreekt van ‘oogkleppen’ bij de impact van de Green Deal en wijst op recente studies van Wageningen University & Research (WUR). Volgens WUR kan de gemiddelde landbouwproductie in Europa met 10 tot 20 procent dalen en voor sommige gewassen zelfs met 30 procent. Dat komt vooral door de plannen van Brussel om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest terug te dringen. Naast een lagere productie kan dit ook zorgen voor meer aantasting bij gewassen door ziekten en schimmels, waardoor producten ongeschikt worden voor menselijke of dierlijke consumptie.

De lagere productie zorgt weer voor schaarste op de markt, waardoor consumenten gemiddeld 10 procent meer moeten gaan betalen voor voedselproducten. Tegelijkertijd staan de inkomsten van agrarische bedrijven onder druk door de lagere volumes, met grotere onzekerheid bij het inkomen van boeren. Volgens LTO wordt het daardoor lastiger voor boeren en tuinders om te verduurzamen.

Compenseren

‘Lagere landbouwproductie leidt tot minder Europese export en meer import van voedselproducten van buiten de EU. Daarmee komt de strategische voedselsoevereiniteit van Europa in het geding. Een vermindering in productie betekent dat meer landbouwgrond buiten de EU nodig zal zijn om verliezen in Europa te compenseren’, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak in een verklaring.

Het Europees Parlement debatteert dinsdag over de uitwerking van de Green Deal. LTO stelt dat de totale impact op de land- en tuinbouw en de voedselproductie daar scherp in beeld moet blijven.