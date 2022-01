Vrees voor massale toeloop carnavalsvierders

De overkoepelende carnavalsorganisaties in Limburg en Brabant overleggen deze week met de veiligheidsregio’s over hoe om te gaan met carnaval. De vrees bestaat dat meer dan honderdduizend mensen de grote steden overspoelen en weinig rekening houden met de 1,5 meter, die voorgeschreven is in coronatijd.

‘Carnaval op 1,5 meter is geen carnaval’, zei voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie dinsdag. Volgens hem en voorzitter Bart Maes van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) staat de overheid voor een groot dilemma: hoe ga je handhaven? Vorig jaar waren de cafés dicht en was het niet zo moeilijk om carnaval te verbieden. Maar dit jaar zijn de kroegen open, en worden volgens Van de Laar hordes verklede mensen verwacht in de grote steden. Carnaval valt dit jaar tussen 27 februari en 1 maart.

De SLV heeft donderdag samen met zusterorganisatie Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg BCL overleg met de Limburgse Veiligheidsregio’s. In Brabant vindt dinsdagavond een vooroverleg plaatsen van de Carnavalsfederatie en de drie veiligheidsregio’s. De Brabantse en Limburgse carnavalskoepels hebben ook regelmatig onderling overleg, en in Brabant is begin volgende week overleg van de federatie met de afzonderlijke leden, om te beginnen met de acht grote steden.

Handhaving

De mensen laten zich niet tegenhouden, gaan de straat op en de kroeg in, aldus Van de Laar. De cafés moeten naar alle waarschijnlijkheid weliswaar om 22.00 uur dicht, maar het is een koud kunstje voor de doorgewinterde carnavalist om binnenzakken vol te stoppen met flesjes sterke drank of blikken bier en de avond gezellig op straat voort te zetten. Bart Maes vreest iets soortgelijks ‘Zes boa’s tegenover duizenden mensen maakt handhaving moeilijk’, vreest hij.

Wel koestert hij de hoop dat vlak voor carnaval de teugels was losser worden en er meer mogelijk is. ‘Als de 1,5 meter vervalt, kun je meer’, weet hij. ‘Als dat niet zo is, wordt het een uitdaging. Iedereen zal immers zijn of haar ‘pekske’ aantrekken en naar het café gaan. Dit jaar zul je zien dat de ‘vastelaovend’ van onder af komt, vanuit de mensen zelf.’

Grote feesten buiten zijn niet toegestaan. ‘Maar we moeten er toch rekening mee houden dat grote groepen mensen samenkleven’, aldus Van de Laar.