Minister Jetten: Nederland heeft voor deze winter voldoende gas

Andere EU-lidstaten verkeren niet in dezelfde positie als Nederland. Zij hebben niet voor de hele winter voldoende gas. Bij minder Russische leveranties zou er ‘op een gegeven moment’ een beroep op Europese solidariteit kunnen worden gedaan om elkaar te helpen, aldus Jetten.

Hij heeft daarover het afgelopen weekend overleg gehad met zijn Europese collega’s. De Europese landen zijn nu in kaart aan brengen wat de gevolgen zijn als Rusland minder gas zou leveren. Russisch gas is een belangrijk onderdeel van het energievoorziening in Europa.

Groningen

In het geval er minder gas uit Rusland komt, ligt het volgens de minister niet voor de hand om extra gas uit Groningen te gaan winnen. ‘Niemand wil meer gas uit Groningen winnen. Dat willen we koste wat kost voorkomen. Voorlopig is dat echt niet aan de orde. Maar je moet op alle scenario’s zijn voorbereid.’

Aan de grens met Oekraïne zijn meer dan honderdduizend Russische militairen en veel materieel samengetrokken. Westerse landen vrezen een inval in het buurland. In een dergelijk scenario krijgt Moskou te maken met forse sancties. Als reactie daarop zou Rusland de gaskraan naar Europa deels dicht kunnen doen. Rusland ontkent plannen te hebben om Oekraïne binnen te dringen.