Taiwan meldt waarneming nieuwe Chinese gevechtsvliegtuigen

Taiwan heeft deze week een nieuw soort gevechtsvliegtuig van China in de eigen luchtverdedigingszone waargenomen. Het gaat om de J-16D, een straaljager met geavanceerde technologie. Die is onder meer in staat radar te onderdrukken en kan ook raketten afvuren.

In de zone werden zondag en maandag in totaal 52 Chinese gevechtsvliegtuigen gezien. Van de dertien op maandag waren er twee J-16D’s. Die had Taiwan nog niet eerder gezien. De toestellen werden volgens staatsmedia afgelopen september in China gepresenteerd.

De J-16D vormt volgens een analist van het Taiwanese onderzoeksinstituut voor defensie en veiligheid een ‘grote nieuwe dreiging’ voor de luchtverdediging van Taiwan. ‘Ze kunnen de weg vrijmaken voor volgende aanvallen’, aldus de analist.

Onafhankelijke staat

Taiwan beschouwt zichzelf als een onafhankelijk staat, terwijl China het eiland ziet als een afvallige provincie. De regering in Beijing zet Taiwan onder druk door bijvoorbeeld met gevechtsvliegtuigen door de Taiwanese defensiezone te vliegen. De zone strekt zich uit tot ver buiten het territoriale luchtruim van Taiwan en er is een overlap met de Chinese luchtverdedigingszone.

Persbureau AFP meldt op basis van een telling dat Taiwan vorig jaar 969 gevechtsvliegtuigen van China in de zone had waargenomen, in 2020 waren dat er nog ongeveer 380. In oktober vond een recordaantal van 196 waarnemingen plaats.