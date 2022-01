Belgische kustplaatsen schrappen carnaval

Volgens burgemeesters Björn Prasse van Blankenberge en Piet De Groote van Knokke-Heist zijn de coronamaatregelen te beperkend om een volwaardig carnavalsfeest te organiseren. Heel wat carnavalisten aan zee voelden de bui al hangen. Steeds meer Belgische plaatsen zetten een streep door carnaval vanwege de omikronvariant die meer en meer mensen vloert of tot quarantaine dwingt.

Vorige week besloot het overlegcomité van de zes regeringen van België een coronabarometer in te voeren die de stand van zaken in het land meet en automatisch bepaalt welke coronamaatregelen daarbij horen. Dat moet meer houvast aan burgers en bedrijven geven en minder ruimte bieden voor verwijten van willekeur. De coronabarometer is knalrood begonnen, en bood daarom al weinig hoop op een carnavalvierdaagse in Blankenberge en Knokke-Heist.

De twee steden hadden afgesproken samen een beslissing te nemen over het carnaval.