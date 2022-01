Commerciële tester helpt GGD niet, ‘testen zijn te onbetrouwbaar’

Het commerciële coronatestbedrijf HealthCheckCenter schiet de testcampagne van de GGD niet te hulp. De antigeentesten die daarvoor moeten worden gebruikt, zijn ‘niet betrouwbaar genoeg. Dan zorg je voor schijnveiligheid en blijft het dweilen met de kraan open. Het is medisch-ethisch onverantwoord, hier gaan we niet aan meewerken’, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Volgens de woordvoerder zijn de gebruikte sneltesten 65 procent betrouwbaar. ‘Als je honderd mensen test, wordt het coronavirus bij 65 van hen aangetoond, terwijl de andere 35 ook besmet kunnen zijn. Wij pleiten voor PCR-testen. Die zijn 99,999 procent betrouwbaar en de prijs is hetzelfde. De uitslag duurt alleen iets langer.’

HealthCheckCenter heeft meer dan 120 testlocaties in het hele land, van Amsterdam tot Maastricht en van Bergen op Zoom tot Nieuw-Amsterdam. De organisatie voert PCR-testen uit, maar ook antigeentesten voor Testen voor Toegang. ‘Onder protest’, aldus de woordvoerder. ‘We zagen dat dit vorig jaar nodig was om meer vrijheden te krijgen, maar wij vonden dat het niet de juiste manier was. Je vecht met inferieure wapens, het was een onzinnig idee. Liever overtuigen we de overheid om over te stappen op PCR-testen hiervoor.’

De GGD zit aan zijn maximum. De organisatie test ongeveer 150.000 mensen per dag en is niet in staat om meer mensen te testen, omdat laboratoria niet in staat zijn om meer testmonsters te analyseren. Daarom bieden commerciële testers vanaf eind deze week hulp. De Stichting Open Nederland, de organisatie achter de toegangstesten, is nu aan het inventariseren welke testbedrijven willen helpen.