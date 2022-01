Beveiliging bij Amsterdamse Joodse instellingen wordt dynamischer

De inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de beveiliging van Joodse instellingen in Amsterdam verandert. Tot nu toe stonden marechaussees stil in de buurt van de ingang, maar met de nieuwe aanpak krijgen ze een dynamischere rol. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na een bericht hierover in De Telegraaf.

Joodse instellingen die zijn aangewezen als ‘hoogrisico-object’ worden door de politie en in sommige gevallen de marechaussee beveiligd. Volgens de gemeente is de afgelopen jaren de veiligheid van de meeste bewaakte panden aanzienlijk verbeterd. Daardoor kan de Koninklijke Marechaussee nu meer oog hebben voor de omgeving. ‘Bijvoorbeeld door actief de buurt te verkennen’, staat in een verklaring. ‘Op deze manier wordt het zicht op de omgeving beter en is de marechaussee minder voorspelbaar voor eventuele kwaadwillenden.’

Hoe de nieuwe dynamische aanpak er precies uit komt te zien en hoeveel mensen er worden ingezet, kan de Koninklijke Marechaussee uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Andere gemeenten werken ook al op deze manier en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderschrijft deze werkwijze. Volgens de gemeente is dit eveneens afgestemd met stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW), het adviesorgaan dat zich bezighoudt met de bescherming van de Joodse gemeenschap. De aanpak wordt over een jaar geëvalueerd.