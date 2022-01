GGD krijgt minder hulp van militairen in test- en prikstraten

Het aandeel militairen dat helpt bij het testen op corona is wel opgelopen. Momenteel helpen 225 van de militairen die beschikbaar zijn voor hulp aan de GGD’en in de teststraten. Vorige week ging het nog om 160 militairen. Nog 60 militairen helpen bij het vaccineren tegen corona, evenveel als vorige week. Het precieze aantal militairen dat helpt bij testen en vaccineren kan per dag verschillen en is volgens de woordvoerder lastig te voorspellen.

Wel duidelijk is volgens hem dat de GGD’en steeds minder hulp vragen van Defensie. Dat is ook de reden dat het aantal militairen dat stand-by staat voor hulp bij de coronabestrijding is teruggebracht.

Het is momenteel heel erg druk in de GGD-teststraten. Maandag werd bekend dat de laboratoria die coronatests analyseren en de uitslag bepalen hun maximale capaciteit hebben bereikt. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om nog meer mensen te testen dan nu al gebeurt. Ook bij de callcenters van de GGD is het druk. Het aantal medewerkers bij de callcenters wordt uitgebreid.