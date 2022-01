Ook Britse politie gaat ‘partygate’ onderzoeken

De Britse politie gaat toch een onderzoek instellen naar vermeende feesten met overheidspersoneel tijdens coronalockdowns. Er wordt gekeken of de coronaregels zijn overtreden, zei politiechef Cressida Dick volgens Britse media.

De onrust over vermeende feesten wordt ‘partygate’ genoemd en heeft de positie van premier Boris Johnson aan het wankelen gebracht. De politie had zich eerder nog afwachtend opgesteld en dat leidde tot kritiek. Dick zei dinsdag dat er doorgaans geen onderzoek meer komt als overtredingen van coronaregels pas na lange tijd worden gemeld. ‘Dat hebben we publiekelijk ook vaak gezegd.’