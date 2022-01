Leider Hongkong vindt persconferenties zonder mondkapje nuttiger

Lam doet haar mondkapje sinds kort steeds af als ze bij het hoofdkantoor van haar regering met de pers praat, schrijft de krant South China Morning Post. Dat leidde tot boze reacties op internet en kritiek van sommige gezondheidsexperts. Hongkong wordt net als veel andere gebieden geconfronteerd met een snelle stijging van het aantal coronabesmettingen.

De topbestuurder van de Chinese metropool zag zich genoodzaakt uit te leggen dat ze niet uit gemakzucht had besloten om bij sommige bijeenkomsten geen mondkapje te dragen. Ze denkt haar boodschap beter te kunnen overbrengen als ze haar mond en neus niet bedekt. ‘Ik ben erg bezorgd’, aldus Lam, die vindt dat het publiek dat ook duidelijk moet kunnen zien.

Ook buitenlandse leiders doen vanwege de coronapandemie vaak mondkapjes op als ze naar openbare bijeenkomsten gaan. In Nederland draagt premier Mark Rutte dergelijke gezichtsbescherming als hij het podium betreedt voor een persconferentie over het coronabeleid. Hij doet die dan af in de zaal.