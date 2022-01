Flink meer meldingen bij Centrum Seksueel Geweld na Voice-affaire

De vermeende misstanden bij The Voice en de uitzending van het programma BOOS erover hebben geleid tot gemiddeld vijf keer meer telefoontjes aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG), meldt de organisatie dinsdag. Op de dag na de uitzending van BOOS, waarin onder meer vrouwen aan het woord kwamen over seksueel grensoverschrijdend gedrag, waren er 232 telefoontjes, bijna tien keer meer dan dezelfde dag een jaar eerder.

Ook het aantal chats met slachtoffers van seksueel geweld lag flink hoger in de dagen rondom de uitzending. Op de dag dat BOOS op YouTube kwam, vorige week donderdag, waren het er 341. Dat is zo’n 28 keer meer dan normaal.

‘De berichtgeving rondom het vermeende misbruik bij The Voice of Holland heeft enorm triggerend gewerkt’, zegt Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. ‘Het maakte bij veel slachtoffers van seksueel geweld iets los. Er was ook geen ontkomen aan; heel Nederland had het over seksueel geweld, waar je ook keek of luisterde. Bij veel slachtoffers zorgde dit ervoor dat weggestopte herinneringen boven kwamen en daarmee de lijdensdruk groter werd.’

Aanleiding meldingen

De meldingen kwamen bijvoorbeeld van mensen die kampten met klachten zoals herbelevingen, slaap- en concentratieproblemen. Anderen belden omdat ze zich gesterkt voelden om hulp te zoeken na het horen van verhalen in de media. Ook belden mensen die door alle aandacht voor het onderwerp zich realiseerden zelf ook slachtoffer te zijn geweest.

Vorige week liet CSG ook al weten dat het veel drukker was dan normaal. Ook riep het centrum vorige week op in een ‘Brief aan Nederland’ om ‘victim blaming’ van slachtoffers van seksueel geweld te voorkomen. Zo zou 75 procent van de slachtoffers te maken krijgen met beschuldigende opmerkingen en ongepaste vragen.

Ook de organisatie Slachtofferhulp meldde vorige week al een verdriedubbeling van het aantal chatgesprekken.