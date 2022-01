ACM duikt dieper in dubieuze duurzaamheidsclaims energiesector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat nader onderzoek doen naar dubieuze duurzaamheidsclaims in de energiesector. De toezichthouder stelt de claims van tien grote energieleveranciers te hebben gecontroleerd en een vervolgonderzoek te starten naar twee van deze energieleveranciers waar de meeste misleidende duurzaamheidsclaims werden gevonden. Om welke twee bedrijven het gaat is niet bekendgemaakt.

‘We zien dat sommige energieleveranciers zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hierdoor kunnen consumenten geen onderscheid maken tussen bedrijven die veel investeren in duurzaamheid en bedrijven die dat niet doen’, zei Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Dit zorgt volgens Van Houten voor concurrentievervalsing en tast het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims aan. Bij overtredingen kan de ACM ook sancties opleggen.

In het onderzoek stuitte de ACM onder meer op claims waarin een energieleverancier aangeeft groen gas te leveren, maar waarbij niet wordt vermeld dat het gas maar voor een bepaald percentage uit groen gas bestaat of dat het om CO2-gecompenseerd gas gaat. Bij claims waarin een bedrijf zich neerzet als een ‘leider op het gebied van duurzaamheid’, wordt ook niet altijd duidelijk gemaakt wat daarmee precies wordt bedoeld.

Behaalde notering

Ook gebruiken energieleveranciers soms een behaalde notering in een vergelijkend duurzaamheidsonderzoek om zichzelf als duurzaam neer te zetten, maar wordt te weinig uitleg over de waarde en betekenis van die ranking gegeven.

De ACM heeft vorig jaar de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd met vijf vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims van bedrijven. Daarna is de toezichthouder onderzoeken gestart naar misleidende duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding, energie en zuivel. In november vorig jaar liet de ACM al weten nader onderzoek te doen naar zes grote kledingbedrijven vanwege mogelijk misleidende claims.