Rusland zet criticus Navalni op terroristen- en extremistenlijst

Navalni’s politieke netwerk en anticorruptiestichting werden vorig jaar al op de lijst gezet. Daarop staan ook buitenlandse terroristische organisaties als de Taliban en Islamitische Staat (IS).

Rusland treedt steeds harder op tegen de oppositie. Zo worden steeds meer namen toegevoegd aan de terroristen- en extremistenlijst en worden mensenrechtenorganisaties als buitenlandse agent aangemerkt. Veel naaste medewerkers van Navalni zijn naar het buitenland gevlucht.

Navalni zit sinds een jaar in een strafkamp voor het schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een oude corruptiezaak. De oppositieleider moest zich melden bij de autoriteiten, maar dat lukte hem niet omdat hij in Duitsland werd behandeld vanwege een vergiftiging die hij aan het Kremlin wijt. Navalni moet nog 1,5 jaar van zijn straf uitzitten. De kritische oppositieleider is een van de prominentste tegenstanders van president Vladimir Poetin.