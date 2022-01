Politie pleit voor snelle invoering Europese vuurwapenwetgeving

De politie is bezorgd over de eenvoudige aanschaf en doorvoer van vuurwapens binnen Europa. De Europese vuurwapenwetgeving moet snel worden ingevoerd en gehandhaafd om dat tegen te gaan, zo meldt de politie na onderzoeken van onder meer de Dienst Landelijke Recherche (DLR) van de Landelijke Eenheid.

Uit die onderzoeken en het internationale project Belpre, dat in 2019 werd opgezet, blijkt dat veel vuurwapens die in Nederland bij geweldsincidenten worden gebruikt uit Oost-Europa komen. De wapens worden daar aangekocht en vervolgens naar Nederland gebracht, omgebouwd, en doorverkocht in het criminele circuit.

‘Maar liefst 40 procent van alle wapens die de politie in beslag neemt, zijn omgebouwde wapens’, zegt Andy Kraag, hoofd van de DLR. Omgebouwde wapens werden onder meer gevonden in het onderzoek naar de martelcontainers in Rotterdam en het Brabantse Wouwse Plantage, de liquidatie van misdaadjournalist Peter R. de Vries en de aanslag op concerthal Bataclan in Parijs, aldus de politie.

Verbod

Het gaat bijvoorbeeld om zogenoemde Flobert-vuurwapens en gas- en alarmpistolen. Particulieren konden dat soort vuurwapens in 2019 in Slowakije aanschaffen zonder vergunning. In Nederland is het bezitten en verkopen van deze wapens zonder vergunning streng verboden.

In Europa zijn richtlijnen opgesteld die het bezit en de verkoop van vuurwapens aan banden moet leggen, onder meer door het verplichten van een vergunning voor het aanschaffen van Flobert-wapens. Per februari past Slowakije de vuurwapenwetgeving op dat punt al aan, maar dat gebeurt nog niet in alle Europese landen.

Aanpak illegale vuurwapens

Volgens Arjan de Zwart, hoofd van de Rotterdamse recherche en bij de politie medeverantwoordelijk voor de aanpak van illegale vuurwapens, is het van groot belang dat de Europese richtlijnen in elk land worden ingevoerd en gehandhaafd. ‘Als het ene land de regels toepast, maar het andere niet, zullen criminelen naar dat land uitwijken en gaat de handel onverminderd door.’

Als het vuurwapenhandelaren moeilijker wordt gemaakt om wapens aan te schaffen, te verbouwen en te vervoeren, ‘pakken we het probleem aan de voorkant aan en kunnen we echt een vuist maken tegen excessief geweld, zoals liquidaties’, aldus De Zwart.