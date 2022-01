Extra maatregelen na ontdekking vogelgriep in Ede

Op een klein bedrijf met eenden in Ede is vogelgriep ontdekt, waarschijnlijk gaat het om de ernstige en zeer besmettelijke hoogpathogene variant van de ziekte. In de regio staan heel veel pluimveebedrijven. Daarom zijn er extra maatregelen door het ministerie van Landbouw afgekondigd.

Zo is in de zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf direct een vervoersverbod afgekondigd. Ook worden de pluimveebedrijven in de directe omgeving extra goed in de gaten gehouden.

De 3000 dieren op het bedrijf worden geruimd. In een zone van een kilometer rond deze onderneming liggen nog zes pluimveebedrijven en veertien in een zone van 3 kilometer. In een zone van 10 kilometer gaat het om totaal 215 pluimveebedrijven.