Miljoenen inwoners Centraal-Azië getroffen door stroomstoring

Drie landen in Centraal-Azië zijn dinsdag getroffen door een grote stroomstoring, waardoor miljoenen mensen geen elektriciteit hebben. De stroom is volgens functionarissen uitgevallen door een ongeval in het regionale elektriciteitsnetwerk.

Onder meer de hoofdsteden van Oezbekistan en Kirgizië zitten zonder elektriciteit, net als delen van Almaty, de grootste stad van Kazachstan. Media en functionarissen melden dat de stroomstoring tot ver in de provincies is.

De luchthaven in Almaty werkt volgens het Russische persbureau Ria Novosti normaal, maar in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent landen geen vluchten meer. Ook in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië, zou de luchthaven niet op volle capaciteit opereren.

Oezbekistan meldt dat een probleem is ontstaan in het energienet in Kazachstan, dat gekoppeld is aan die van andere landen. Ook Kirgizië spreekt van een probleem in het regionale netwerk. De energiebeheerder in Kazachstan meldt dat het getroffen deel van het netwerk is afgesloten.